Restaurant Sas1 aan het Goese Sas sluit de deuren

Bezoekers van illegale feestjes in Goes, Terneuzen en ’s-Heer Abtskerke op de bon geslingerd

1 november GOES - Drie feestjes in Goes, Terneuzen en 's-Heer Abstkerke zijn gisteravond en vannacht beëindigd door de politie. De aanwezigen hebben een boete gekregen voor het overtreden van de maatregelen tegen corona. Een 21-jarige uit Den Bosch is aangehouden omdat hij de agenten beledigde.