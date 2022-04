Restaurant Meneer Nilsson komt naar Goes: ‘Wij willen er zijn voor iedereen’

Het eerste staat sinds 2019 aan het Havenplein in Zierikzee en heet Meneer Nilsson, de naam die ze dus ook in Goes gaan voeren. ,,Het was eigenlijk al vanaf het begin onze wens om het concept verder uit te rollen’’, vertelt Blikman. ,,Dit kwam op ons pad. Eigenlijk is de stap naar Goes wel een logische. Het ligt relatief dichtbij en bovendien heb ik er acht jaar gewoond. Het is voor mij dus geen vreemde stad.’’