Restaurant Karel V in Goes gaat weer open: ‘Er moet weer reuring komen bij de haven’

Restaurant Karel V, gevestigd in een fraai historisch pand aan de haven, sloot in januari de deuren. De toenmalige eigenaresse José Bal gaf destijds als reden dat het nauwelijks meer te doen was om aan goed geschoold personeel te komen. Met name ‘gepassioneerde koks’ waren er nauwelijks. ,,Het was er toch wel een keer van gekomen, hoor, dat ik zou stoppen’’, zegt ze daar nu over. ,,Ik heb zestien jaar in het restaurant gezeten, dan is het ook wel een keer mooi geweest. De problemen met het vinden van personeel hebben het hooguit wat versneld.’’ Bal zegt blij te zijn dat het restaurant nu wordt voortgezet door wat ze uitstekende horecamensen noemt. ,,Het is toch een beetje mijn kindje geworden.’’