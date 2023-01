Rens knalt een vermogen aan vuurwerk weg: ‘Op deze dag komt het kleine kind in me naar boven’

Stapels dozen vol vuurwerk liggen op de tafel. En nog veel meer stapels liggen in de auto's van Rens en zijn vrienden Danny, Adriaan en William. De mannen drentelen even na elf uur door de bungalow aan de rand van Yerseke. Nog vijftig minuten, dan kunnen ze los. Ze hebben in de loop van de avond een kwart van de voorraad al afgestoken. ,,Dus we moeten nog wat”, lachen de mannen. Bijna achteloos steken ze in de tuin een paar knalpotten aan.