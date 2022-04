Renovatie Vredelust veel te duur: Cedrah ziet geen mogelijkheden meer voor vluchtelingen

Plafonds die er uit liggen, sanitair dat kort en klein geslagen is, installaties die kapot zijn. Voormalig bejaardenhuis Vredelust in Yerseke is van binnen helemaal gesloopt. ,,Jongeren hebben de boel kort en klein geslagen", zegt Christiaan van de Wege van de reformatorische zorgorganisatie Cedrah. ,,En onlangs is er nog brand gesticht. Als je daar vluchtelingen in onder wilt brengen moet fors worden geïnvesteerd.” En dat gaat al snel in de tonnen lopen, erkent Van de Wege