Rennend de wereld rond: Goese Roxanne jaagt op de ‘big six’

De big six: dat zijn de marathons van Tokyo, Boston, Londen, Berlijn, Chicago en tenslotte in november New York. Als extraatje pakt ze de marathon van Athene ook nog even mee. Japan staat als eerste op de agenda, op 3 maart. Dat is niet zo heel lang meer. De planning is al een tijdje rond, dus Machielse steekt na een nauwgezette voorbereiding nu ongetwijfeld in topvorm? ,,Nou... eigenlijk niet”, grijnst ze.