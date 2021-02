René Melio emigreerde naar Oostenrijk: ‘Maar ik ben trots dat Borsele in mijn paspoort staat’

,,Mijn man Stephan en ik hadden altijd de droom om iets voor gasten te beginnen. Een bed and breakfast of klein pensionnetje. We besloten dat we dat moesten doen vóór ik 50 zou worden. Dus gingen we een aantal jaar geleden met makelaars op zoek naar huizen in Oostenrijk. Toen we bij Pusterwald het dal in reden, voelde het meteen goed. De omgeving is prachtig. Bijna een sprookje met zulke mooie bergen, bossen en een hele dag zon. We waren meteen verkocht en wonen hier nu sinds 2019.”