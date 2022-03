Reimerswaalse kinderen lopen uit voor feest van 't Wienckeltje

Schaatsen eind maart? Zonder mutsen, sjaals en vorst? Het kon woensdag op het Oude Plein bij het gemeentehuis van Reimerswaal. Al had het (kunststof)baantje een stuk groter kunnen zijn want veel kinderen voelden er wel wat voor de ‘ijzers’ onder te binden. En schaatsten zij niet, dan waren ze wel bij de snoepkraam of ijskar te vinden of aan het ravotten op het plein. ,,Een Reimerswaals feest", constateerde een medewerkster van 't Wienckeltje tevreden.

Al die kinderen waren te gast op het feestje van de winkel in kinderkleding en Zeeuwse producten, die even verderop zit aan de Hoofdstraat. Ondertussen alweer tien jaar. 't Wienckeltje biedt tegelijkertijd plaats aan veertien cliënten die er hun dagbesteding volgen. ,,Terwijl we begonnen met twee", herinnert Franny van der Hart zich die betrokken is bij de stichting. ,,Ze helpen bijvoorbeeld mee met het verpakken van snoep of broodjes of inpakken van kerstpakketten."