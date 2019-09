Reimerswaal staakt grondtransporten na zwaar ongeluk bij Yerseke

Fietser raakt gewond bij aanrijding op fietspad bij Nieuwdorp

18:59 NIEUWDORP - Bij een verkeersongeval in Nieuwdorp is vandaag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een andere fietser en een scooterrijder. Eén van de fietsers is volgens de politie per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.