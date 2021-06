Reimerswaal snijdt pandjesbazen de pas af: splitsen in kleine appartementjes mag niet meer

,,Ons bestaande bestemmingsplan is zo ruim dat we vergunningsaanvragen wel moeten goedkeuren als het aan het bouwbesluit voldoet”, legt wethouder Maarten Both uit. ,,Het gevolg is dat allerlei panden in zoveel mogelijk eenheden zijn opgesplitst, met soms een hele rare toegang in een steegje. Dat is niet de woningkwaliteit die wij voor ogen hebben.” Volgens Both werkt het verrommeling in de hand. Mensen die voor kortere tijd huren, zorgen vaak minder goed voor hun woning en omgeving. Ook leidt het vaak tot extra parkeerdruk in krappe straten.