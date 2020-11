Reimerswaal neemt regie in ontwikkeling ‘energielandschap’ Rilland

Fors minder schades doordat we massaal thuiswer­ken

14 november VLISSINGEN/GOES - Waar minder wordt gereden, vallen minder klappen. Op de weg tenminste, want in de werkplaatsen van de schadeherstelbedrijven is het fors minder druk tijdens deze tweede ‘lockdown’. Ook bergingsbedrijven zien minder auto's langs de kant staan. ,,We hebben zeker 25 procent minder werk”, zegt berger Bas Kuzee.