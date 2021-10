Reimerswaal krijgt waarnemend burgemeester wegens ziekte José van Egmond

Bij De Regenboog zit de directeur in een oud magazijn­tje... maar daar komt wel wat moois voor terug

7:30 NIEUWDORP - Juist op de plek waar De Regenboog níet terecht wilde komen, zit de basisschool nu toch: aan de Hertenweg in Nieuwdorp. Maar dat is niet erg, het is maar tijdelijk. Over twee jaar verhuist de school - als alles volgens planning verloopt - naar een gloednieuw onderkomen aan de Prinses Irenestraat. Even doorbijten dus.