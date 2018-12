Reimerswaal kan klapper maken met komst van vrachtautohandelaar naar De Poort in Rilland

RILLAND - Met de mogelijk komst van een groot handelsbedrijf in rollend materieel naar Rilland, heeft de gemeente Reimerswaal een grote vis aan de haak geslagen. Voor de deal definitief is, moet nog één hobbel worden genomen: Mostert Trading wil in ruil voor de afname van 2,5 hectare wel een korting op de grondprijs bedingen. De gemeenteraad heeft daar het laatste woord over.

Wethouder Kees Verburg (PvdA, economie) is blij met interesse van bedrijf, dat in het Brabantse Stampersgat klem zit en al langere tijd op zoek is naar locaties om uit te breiden. ,,Vanwege de ligging aan de A4, dicht bij de havens van Antwerpen, is de keuze op Rilland gevallen.” Op het terrein worden vrachtauto's, opleggers, bussen en graafmachines gestald. Een deel komt in een showroom, ook bouwt Mostert een kantoor. Op de nieuwe locatie werken straks zo’n tien mensen.

Uitverkoop

Omdat grondverkoop op De Poort al langer stroef loopt, besloot Reimerswaal in januari al de prijs aan te passen van 115 naar 105 euro per vierkante meter. Met Mostert is een nog veel lagere prijs van 90 euro overeengekomen. Toch spreekt Verburg van een goede deal, omdat het om zo'n groot kavel gaat. ,,Deze ondernemer heeft ook bij andere gemeenten in de buurt van de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen prijzen opgevraagd. Die zitten allemaal ver onder onze prijs, tot wel 77 euro. Daar zijn we nog ruim boven gebleven. We verkopen de grond goedkoper dan we gehoopt hadden, maar langer braak laten liggen kost ook geld.”

Door het perceel nu uit te geven, zorgt Reimerswaal ook dat bedrijven elders in de gemeente de komende jaren kunnen uitbreiden. De provincie Zeeland werkt namelijk niet mee aan het vergroten van bedrijventerreinen als er verderop grond braak ligt. Reimerswaal voorkomt nu dat bedrijfsgrond moet worden afgewaardeerd tot landbouwgrond, met alle financiële gevolgen van dien.

Groene haag

Mostert Trading komt vanaf de A58 gezien niet op een zichtlocatie. Toch heeft Verburg hoge eisen gesteld aan de landschappelijke inpassing van het terrein, dat volledig omringd wordt door een openbare weg. ,,Aan de achterkant, waar de flexibele voorraad van oudere vrachtwagens wordt gestald, komt een dichte haag. We moeten voorkomen dat bedrijven die zich daar willen vestigen afgeschrikt worden.”