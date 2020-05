Reimerswaal is er uit: géén nieuwe weg door Kaasgat, wel verbreding van de Zanddijk

Dat wil niet zeggen dat het laatste woord gezegd is over de kwestie Zanddijk. Het is de provincie Zeeland en niet de gemeente Reimerswaal die het finale oordeel velt over de aanpak van de smalle, onveilige toegangsweg naar Yerseke. Grote vraag is of de provincie bereid is om gehoor te geven aan de wensen uit Reimerswaal en 7 miljoen euro extra uit te trekken om de dijk te verbreden. SGP-wethouder Both is hoopvol gestemd. ,,We hebben Provinciale Staten natuurlijk niet aan een lijntje. Maar in bestuurlijke overleggen hebben we wel geproefd dat men openstaat voor deze variant.”