Reimerswaal heeft vertrouwen in windpark ZE-BRA, 16 molens van 200 meter hoog stap dichterbij

Over windpark ZE-BRA is heel wat te doen geweest. Vooral aan Brabantse kant was en is er veel protest tegen de windmolens. Dat heeft er toegeleid dat drie van de vijf turbines die op grondgebied van de gemeente Woensdrecht waren gepland zijn geschrapt. ,,Goed om te horen dat er wel degelijk naar de omgeving is geluisterd”, concludeert Olaf Buteijn (CDA).