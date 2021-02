Reimerswaal blundert met loting kavels Yerseke: 20 inschrijvers zijn blij gemaakt met een dooie mus

Signeerses­sie zónder een praatje met zijn fans voor schrijver Frank Westerman in Goes

16 februari GOES - Onder normale omstandigheden had er waarschijnlijk een lange rij met mensen voor zijn tafeltje gestaan, maar een praatje maken met zijn fans zat er vanwege corona dinsdag niet in voor Frank Westerman. De bekende auteur kwam desondanks naar boekhandel De Koperen Tuin in Goes voor een signeersessie.