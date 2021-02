Reimerswaal blijft bij advies om Zanddijk te verbreden

Dorpsvere­ni­ging Wolphaarts­dijk: ‘Gebruik huizen in onze dorpen niet als tweede woning’

23 februari WOLPHAARTSDIJK - Om Wolphaartsdijk ook in de toekomst te kunnen laten groeien, zou de gemeente Goes nu al moeten gaan nadenken over een nieuwe woningbouwlocatie in het dorp. Dat vindt de Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk. Ze hoopt bovendien dat paal en perk wordt gesteld aan het gebruik van huizen in de dorpskern als tweede woning.