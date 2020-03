Reimerswaal betaalt aan acht feestjes mee in jubileumjaar

Twee van de negen geplande activiteiten zijn al uitgesteld. Twee weken geleden zou het Senioren Orkest Zeeland de ouderen op een gratis concert in De Meiboom trakteren. Ook het daaropvolgende evenement -Hrôôs op Krabbendieke en Reimerswaal- gaat niet door. Deze feestelijke dag, compleet met dorpsontbijt en markt, was door de ondernemers bedacht om de renovatie van het centrum te vieren en had 18 april plaats moeten vinden. Nieuwe data voor beide feesten moeten nog geprikt worden. Als alles meezit, kan het dorpsontbijt in Rilland wel doorgaan. Dat staat op 6 juni, voorafgaand aan de jaarlijkse braderie, gepland.

Veel activiteiten na de zomer

Om activiteiten tijdens het jubileumjaar te steunen, had de gemeente 12.500 euro uitgetrokken. Dat geld is verdeeld over acht organisaties. De gemeente houdt zelf ook nog een feestje: een concert van de Koninklijke Luchtmacht in Kruiningen op 30 oktober. Behalve een zwemactiviteit ‘langs’ alle dorpen in Den Inkel (juni, juli, augustus) zijn alle andere evenementen ná de zomer gepland. De bieb in Kruiningen richt in oktober een speciale expositie in. In november staat in Oostdijk een Putse avond, met onder meer een lezing over het Verdronken Land van Reimerswaal op de agenda. De Vrouwen van Nu houden 7 november een foto-tentoonstelling annex markt in De Meiboom te Krabbendijke. Tot slot pakt Stichting Jeugdsoos Hansweert 12 en 13 december uit met een winterfair.