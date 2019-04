Regenboogstad Goes: meer aandacht voor LHBTI’ers op basisscholen en sportclubs

Officier eist celstraf tegen Goesenaar voor verwonden agente

25 april MIDDELBURG - Het verwonden van een agente met daarnaast een vechtpartij in Goes en Middelburg. Hiervoor moest de 23-jarige verdachte J.D. uit Goes donderdag voorkomen. Voor de mishandeling die afgelopen november plaatsvond in Goes stond ook zijn 31-jarige broer A.D. terecht. De officier eiste een werkstraf van 240 uur voor A.D. Zijn jongere broer kwam er minder goed van af met een eis van 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.