Regen deert wandelaars niet bij negende wandeltocht tegen ziekte ALS in Goes

Drugspand in Wemeldinge voor drie maanden op slot

1 februari KAPELLE - Een drugspand aan de Prinses Beatrixweg in Wemeldinge is vandaag gesloten op last van burgemeester Huub Hieltjes van Kapelle. De politie vond er op 18 december harddrugs. Vermoedelijk werd vanuit het pand ook gehandeld in harddrugs.