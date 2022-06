Rechts grijpt de macht in Reimerswaal: omstreden genderpassage blijft, theater raakt subsidie kwijt

Even een stap terug. De bom barst begin juni. De SGP - verreweg de grootste partij in de gemeente - smeedt een akkoord met PvdA en Leefbaar Reimerswaal. Een zin van slechts 11 woorden veroorzaakt een grote crisis: ‘We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen.’ En daarmee is de beer los. De PvdA trekt zich terug en de crisis was compleet.

Na het terugtrekken van de PvdA - de fractie die intern botste over de gewraakte zin - hebben de twee overgebleven partijen afgelopen tijd flink onderhandeld. De uitkomst is dat zij beiden twee wethouders leveren: twee fte’s voor de SGP, en 1,8 voor Leefbaar. Wie behalve Maarten Both (SGP) en Nico van der Hoest (LR) in het college komen is nog niet bekend.

Wel is duidelijk dat de gewraakte zin blijft staan in het akkoord. En voor Podium Reimerswaal pakt het nieuwe akkoord slecht uit: de subsidie ‘wordt afgebouwd’.

Bom onder akkoord

Dat laatste element is een duidelijk verschil met het akkoord dat nog mede werd opgesteld door de PvdA. Die wilde dat het podium op gemeentelijk geld kon blijven rekenen. De keerzijde was dat de genderneutrale passage ook in het akkoord belandde. PvdA’ers Kees Verburg (wethouderskandidaat en Hans van Stel (fractievoorzitter) vonden dat geen probleem. Raadslid Marjolein Sinke legde echter een bom onder het akkoord door daar niet mee akkoord te gaan.

Leefbaar en SGP hopen volgende week duidelijk te hebben wie hun extra wethouderskandidaten zijn. Het voornemen is om in een extra raadsvergadering op 12 juli het coalitieakkoord vast te stellen en de wethouders te benoemen.

Ondanks dat de nieuwe coalitie slechts uit twee partijen bestaat, kan ze rekenen op een comfortabele meerderheid van 12 van de 19 zetels in de Reimerswaalse gemeenteraad. SGP haalde bij de verkiezingen in maart 8 zetels, Leefbaar Reimerswaal kwam uit op 4 zetels. Dat deze combinatie uit de bus is gekomen is geen verrassing. Behalve de PvdA weigerden ook alle andere partijen in te stemmen met de genderneutrale passage.

