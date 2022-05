Rechter zet streep door boete voor biertje op straat in Goes: ‘Het was niet duidelijk dat het niet mocht’

De twintiger liep oktober vorig jaar met een geopend flesje Hertog Jan door de Courtinestraat in Goes. Dat is in het havenindustriegebied. Veel mensen zullen het kennen, omdat Lima Beach er zit. Het werd een duur flesje bier, want de man werd betrapt. In Goes is het verboden om op de openbare weg alcohol te drinken of aangebroken flesjes of blikjes bij je te hebben. Een boete van honderd euro was het gevolg.