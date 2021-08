Rechter over nieuw bedrijventerrein in Goes: 'Waarom mooie landbouwgrond opofferen?’

Eens een Zeeuw... Rob uit Goes viert op Bonaire het leven in poko poko sfeer

11:30 Een buitenlandse ervaring zat al lang in zijn ‘droompakket’ en die droom is vorig jaar uitgekomen. Rob Kopmels (25) uit Goes emigreerde in 2020 naar Bonaire, om precies te zijn naar Kralendijk. Voor een kleine tien maanden was de bedoeling, maar inmiddels is dat veranderd in onbepaalde tijd.