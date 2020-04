Rechter: dwangsom voor dronken cafébaas is terecht

video Bakker John van Dommelen bakt z’n laatste paasbrood­jes: ‘Het is tijd voor andere dingen’

9 april GOES - Bakker John van Dommelen heeft z'n best gedaan een opvolger te vinden, maar het is niet gelukt. Bakkerij De Gouden Korenaar in Goes sluit binnenkort de deuren. ,,Bakken doe ik voortaan thuis.’’