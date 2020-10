Rechtbank veroordeelt Bergenaar tot helft van de eis voor dealen van cocaïne

Kinderbur­ge­mees­ters gezocht in Reimers­waal en Borsele

19 oktober HEINKENSZAND - Altijd al kinderburgemeester willen worden? In Reimerswaal én in Borsele zijn vacatures. In beide gemeenten zal je de eerste échte kinderburgemeester zijn. Wat je moet kunnen als kinderburgemeester? In ieder geval lekker kletsen en linten doorknippen.