Rechtbank: Goesenaar die twee man met mes stak handelde uit noodweer

Het steekincident deed zich in de avond van 11 juni vorig jaar voor in het migrantenhotel aan de Pyntorenstraat in Goes. J. was die avond danig onder invloed van drank en schold dat het een lieve lust was. Hij kreeg een pak slaag en ging naar bed. Hij werd wakker van gebonk op zijn deur, deed open en werd prompt door twee man belaagd, waarvan één een mes bij zich had. In zijn kleine kamer ontstond een handgemeen en J. wist het mes te ontfutselen. Daarbij werden de twee mannen in hals, nek en gezicht gestoken. Camerabeelden brachten echter geen duidelijkheid, verklaringen van getuigen waren tegenstrijdig en evenmin werd duidelijk wie er nu een mes bij zich had gehad. J. - zo vonniste de rechtbank - mocht zich verdedigen en in dit geval was er sprake van noodweer.