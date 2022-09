Recht en strak ploegen, dat is een hele uitdaging: ‘Die beginvoor is helaas een beetje scheef’

Kloetingse pararoeier Corné de Koning voor derde keer wereldkam­pi­oen in de skiff

Corné de Koning is vrijdag voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen geworden en voor de derde maal in de skiff. De pararoeier uit Kloetinge verpulverde de concurrentie op de baan in het Tsjechische Racice.

