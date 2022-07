Rebels on the Run is de nieuwe single van Dax Hovius; ‘Het is supervet’

,,Angelo de Rijke (afkomstig uit Vlissingen, gitarist geweest in de bands van Anouk en Guus Meeuwis, red.) ken ik al heel lang en eerder had ik al Lonely Lovers met hem en Niels Geusebroek geschreven. Daarna zijn we verder gaan schrijven en daar is dit nummer nu mede uit voortgekomen. Dat vonden we allemaal zo tof dat we het graag wilden uitbrengen”, aldus een trotse zanger.