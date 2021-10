Reave en Levi leren met een kartonnetje in de spouwmuur hoe goed isolatie werkt

Meester en juffen in Rilland staan samen honderd jaar voor de klas: tijd voor een verrassend feestje

5 oktober ,,Waarom hebben jullie dit niet vooraf tegen me gezegd, stelletje smiechten!? Dan had ik m'n feestjurk aangetrokken!” Maar de leerlingen hadden hun mond gehouden, en dus stond een totaal verraste juf Sois vanochtend in haar spijkerbroek op het podium van basisschool De Reigersberg in Rilland. Naast juf Jacqueline en meester Jules, die ook in het zonnetje werden gezet.