Randhof stopt met alarmering voor bewoners aanleunwoningen: ‘Wie komt er nu als er iemand valt?’

UPDATE Uniek: ProRail moet aanwonende van spoor in Goes ruim 30.000 euro schadever­goe­ding betalen vanwege trillingen

GOES - ProRail moet een aanwonende van het spoor in Goes een schadevergoeding van ruim 30.000 euro betalen vanwege hinder die de trillingen van goederentreinen veroorzaken. Het is de eerste keer dat in Nederland zo'n schadevergoeding moet worden betaald. ProRail overweegt in hoger beroep te gaan.

14 april