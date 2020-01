Ramon (14): ‘Een hotelkamer met jacuzzi bovenin een wolkenkrabber in Dubai. Dat lijkt me wel wat.’

Jong in ZeelandHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten ze op deze plek aan het woord. Vandaag: Ramon Riedijk (14) uit Yerseke.

Blijf je altijd in Yerseke wonen?

Dat weet ik niet. Ik wil graag sportjournalist worden en dan weet ik niet of het handig is om hier te blijven wonen.

Voetbal is je leven hè?

Ja, als ik wakker word, zet ik de tv aan. Er is altijd wel ergens een voetbalwedstrijd. Ik vind bijna alle wedstrijden leuk om te kijken. De eerste divisie is wat minder interessant, daar kijk ik alleen de samenvattingen van. Ook praatprogramma’s zoals Voetbalpraat kijk ik graag. Marco van Basten is een goede analist.

Wat doe je nog meer in je vrije tijd?

Ik zit tot vijf uur ’s middags op school. Als ik dan geen huiswerk meer hoef te maken, is er niet veel tijd over voor andere dingen. Dan ga ik trainen of boven op de Playstation. Fifa, maar ook andere games. Dat kunnen ze meestal beneden wel horen.

Wat is je club?

Ajax, dat heb ik van mijn vader meegekregen. Ik ben ook al een paar keer in de ArenA geweest. De laatste keer dat ik er was speelden ze tegen Sturm Graz. Met mijn vader gaan we ook naar wedstrijden van het eerste van Yerseke.

Praat je Zeeuws?

Ja, een bitje, haha. Ik praat het niet echt hoor, meer voor de gekkigheid. Mijn broer Dennis en ik doen het wel eens om kinderen die Zeeuws praten of mijn ouders na te doen.

Hoe ziet je droomvakantie eruit?

Dubai lijkt me wel mooi. Zo’n hotelkamer op een hoge verdieping met een lekkere jacuzzi… Ik weet verder niet zoveel van het land. Het is er mooi weer, er zijn veel wolkenkrabbers en je hebt er glijbanenparken.

Ben je al vaak in het buitenland geweest?

Voor school ben ik in Frankrijk en Engeland geweest. Je woont dan bij een gastgezin. Voor ontbijt hadden ze alleen in Engeland cornflakes en toast, dat was minder. Thuis ontbijt ik altijd met crackers.

Waar zou je later willen wonen?

Een flat in Rotterdam lijkt me wel wat. Met uitzicht op de Erasmusbrug en het vuurwerk dat ze daar afsteken met oud en nieuw. Als dat tenminste tegen die tijd nog niet verboden is.

Wie zijn je helden?

Ronaldo natuurlijk. Hij is de allerbeste voetballer. Van alle Nederlandse voetballers ga ik voor Virgil van Dijk, prachtig hoe goed hij kan verdedigen. En hij heeft een mooi salaris.

Heb je zelf een beetje talent?

Gaat wel. Ik speel al vanaf de smurfen bij VV Yerseke. Mijn team, JO16, komt uit in de derde klasse. We staan nu achtste in de competitie.

Wat doe je in de zomer?

Als het mooi weer is ga ik met vrienden zwemmen in de kaaie. Meestal bij Steijn. Of je daar mag zwemmen, weet ik eigenlijk niet. De havenmeester komt wel eens zeggen dat we niet op de steigers mogen. Maar als hij weer weg is, doen we dat toch.