Ralph van Hertum haalt ruim 3000 euro op voor KWF met vierdaagse door Zeeland

Geen Mosseldag, maar wel kermis in Yerseke

12:45 YERSEKE - Kermisliefhebbers op de Bevelanden kunnen dit jaar toch nog hun hart ophalen in de regio. De kermis die traditioneel in het weekend van Mosseldag neerstrijkt op de haven in Yerseke gaat dit jaar ‘gewoon’ door. Later dit jaar worden ook in Kruiningen en Hansweert de kermis ingehaald, zegt wethouder Kees Verburg van Reimerswaal.