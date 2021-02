Rad van Fortuin helpt voetbalclub Yerseke door de crisis heen: ‘Het gaat niet alleen om het geld’

De tafels in de kantine van vv Yerseke liggen vol prijzen. Van een volle boodschappentas gesponsord door de plaatselijke supermarkt, tot worsten van de slager, flessen wijn maar bovenal veel vis. Zoals gerookte zalm, garnalen en roodbaarsfilet. Maar ook dinerbonnen. Dat alles gesponsord door lokale ondernemers. Of tegen inkoopprijs ingekocht.



Het is de zesde keer dat bestuurslid Richard de Jager aan het rad draait. In november is de voetbalclub gestart met de loterij, die ze online streamen via Facebook. Met als doel een beetje inkomsten genereren voor de club, nu de kantine nog altijd gesloten is en wedstrijden niet doorgaan. ,,Het is hard nodig”, zegt De Jager. ,,De kosten lopen door. Afgelopen jaar hebben we met verlies moeten afsluiten.”