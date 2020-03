Racoon noteert grootste hit met ‘Het is al laat toch’

GOES - De single ‘Het is al laat toch’ van Racoon is gestegen naar de tweede plaats in de Nederlandse Top 40. Daarmee is het nu de grootste hit van de Zeeuwse band in de lijst. ‘Love you more’ bereikte in 2005 de derde plaats. ‘No mercy’ behaalde zes jaar later ook die notering.