Racoon in thuishaven Goes: No-nonsense in woord, fabuleus in zang

‘Zеg me wie het vеrste piesen kan’, ‘kijken we steeds meer met ons reet’ en ‘om een scheet werd gelachen’. Zomaar drie zinnen van het nieuwe album om het ‘recht-voor-zijn-raap-karakter’ van de songteksten van Racoon te duiden. Klinkt wellicht als een weinig hoogstaande avond, maar het tegendeel is waar. De band is intussen goed voor een kast vol met Edisons en 3FM Awards en toch presenteert het zich in alle bescheidenheid op het podium. Racoon is vooral zichzelf, ook op deze avond. Een groep vrienden die op de bühne ver weg blijft van kapsones of opsmuk. Een avond waarop de fantastische zangstem van Bart van der Weide nog maar eens in het middelpunt staat. Voor de frontman is het uitbrengen van het Nederlandstalige album een nieuwe mijlpaal. De dood van zijn zus Anne in 2016 bracht hem het inzicht werk te maken van zijn dromen. Zingen in het Nederlands is daar het resultaat van.