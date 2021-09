Racoon gasthoofdredacteur van muziektijdschrift Soundz: ‘Ze droegen veel goede ideeën aan’

GOES - Popjournalisten Leo Blokhuis en Jean-Paul Heck hebben even een stapje opzij gezet en voor een keer de band Racoon tot gasthoofdredactie gebombardeerd van hun tijdschrift Soundz. Volgende week donderdag onthult de band in ’t Beest in Goes de cover van het blad, dat een dag later in de winkel ligt.