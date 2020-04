Raadslid vreest verspreiding virussen in Zeeland: ‘Kijk uit met vleermuizenkasten op huurwoningen’

,,Het coronavirus is ontstaan in China. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat dit vermoedelijk gekomen is door virussen die vleermuizen bij zich dragen. Tot mijn verbazing hangt Beveland Wonen al enige tijd aan heel veel woningen in Reimerswaal rücksichtslos vleermuizenkasten”, aldus Weststrate. ,,Het is misschien wel heel diervriendelijk, maar ik zou er maar eens terughoudend mee omgaan.” Hij riep dinsdag wethouder Jaap Sinke op om dit mogelijke gevaar aan te kaarten bij de woningcorporatie.



Woordvoerder Sven van den Dries bevestigt dat Beveland Wonen diverse vleermuizenkasten heeft opgehangen aan gevels. ,,Dat doen we om ons te houden aan de Wet natuurbescherming. Waar we woningen slopen, verdwijnen ook indirect de plekjes van vleermuizen en vogelsoorten. We zijn verplicht om daar elders ruimte voor te zoeken.” Beveland Wonen hangt bijvoorbeeld ook nestkasten voor mussen en gierzwaluwen op. ,,Met name in Reimerswaal hangen veel vleermuizenkasten. Het gaat om tientallen per kern.”