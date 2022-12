Raadslid Nellie Bliek stemt zoals ze erover denkt: ‘Wordt die school soms behangen met bladgoud?’

Zeeland zamelt levensmid­de­len en geld in voor Oekraïne

Op verschillende plaatsen verspreid door de provincie is om 10 uur de actie Zeeland Helpt Oekraïne van start gegaan. Het doel is om zoveel mogelijk spullen en geld in te zamelen voor het land dat sinds februari strijd levert met Rusland.

17 december