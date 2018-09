Raadslid Jumelet voelt zich bedot: 'Trouwfeest in Zaete moet kunnen'

YERSEKE - Geen trouwfeesten en partijen in de nieuwe Zaete? En maar zes keer per jaar een verenigingsactiviteit? Andries Jumelet (CU) moest even in z'n ogen wrijven toen hij deze week de PZC las.

In een artikel over de aanstaande bouw van de laatste woontoren sprak Sven Lavrysen van Carédo Comfortwonen over de afspraken rond de invulling het 'onthaal'. De komst van dit zalencentrum is onderdeel van de deal die de gemeente vijftien jaar geleden maakte met de koper van het aan de Oosterschelde gelegen dorpshuis.

Groot protest

,,In de overeenkomst met de koper is toen de afspraak vastgelegd dat er voor het dorpshuis dat Yerseke kwijtraakte een onthaal zou worden gerealiseerd met een volledige dorpshuisfunctie", reageert Jumelet. Voor veel raadsleden was dat belangrijk: het protest in Yerseke tegen het sluiten van het dorpshuis was groot.

In schriftelijke vragen herinnert hij het college van B&W aan de afspraken. ,,Bent u het met de ChristenUnie eens dat bruiloften, partijen en vergaderingen alsmede het ontvangen van bussen met toeristen voor educatie over de mossel- en oesterteelt passen in de dorpshuisfunctie die aan de raad en de bevolking is beloofd?"

Aanlegsteiger en wandelpromenade

Het Yersekse raadslid herinnert B&W meteen aan andere onderdelen uit het oorspronkelijke plan: een aanlegsteiger voor rondvaartboten en een wandelpromenade naar de oesterputten. ,,Komen die nog?"

De Zaete sloot vijf jaar geleden de deuren. Officieel was het een dorpshuis, maar in de praktijk was het meer een partycentrum. Verenigingen uit het dorp gaven er wel grote optredens en uitvoeringen. Die houden ze nu noodgedwongen in de gymzaal van MFC Te Haere,