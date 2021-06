Raad zet licht op groen voor nieuw asielzoekerscentrum in Goes

Omdat het aantal vluchtelingen dat naar ons land komt weer is toegenomen zijn extra opvangplekken nodig, ook in Zeeland. De provincie heeft elke gemeente gevraagd wat ze kan betekenen. Dat kan de komst van een asielzoekerscentrum zijn, maar bijvoorbeeld ook het opnemen van extra statushouders (mensen die al een verblijfsvergunning hebben) of het bieden van hulp aan de opvang in andere gemeenten.

Goes kiest nu voor het opnieuw huisvesten van een asielzoekerscentrum, net als Middelburg en Terneuzen overigens. Nieuw Goes stelde dat ook andere gemeenten meer moeten doen en kreeg daarin bijval van de Partij voor Goes. Die vindt dat ook de kleinere Zeeuwse gemeenten best wat meer inspanningen kunnen leveren dan nu het geval is. ,,Ook in kleine gemeenten kunnen bij een wat grotere kern best 150 mensen worden opgevangen’’, aldus Stan Meulblok. Waar het nieuwe azc in Goes komt, is nog niet duidelijk.