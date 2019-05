Raad van State ziet geen bezwaar tegen aanleg van landgoed Camperveer bij Kamperland

update 11.40 uur Fietsster (20) uit Kloetinge ernstig gewond in Goes, auto belandt op vluchtheu­vel

11:41 GOES - Een 20-jarige fietsster uit Kloetinge is woensdagochtend in Goes ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto. De ambulancedienst heeft het slachtoffer met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.