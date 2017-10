Raad van State test gebiedsverboden Goes

Meer vrijheid bij bouwen in Borsele

7:41 HEINKENSZAND - Makkelijker en sneller bouwen of verbouwen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. Borsele loopt daarop vooruit en werkt al volgens de nieuwe wet in het buitengebied. ,,En dat vergt een hele omslag in denken'', zegt wethouder Ad Schenk.