Raad Reimerswaal wil liever een zonnepark dan een mestvergister

Kruispunt bij Wolphaarts­dijk weken geleden al aangepast, maar bezwaar maken kan nu pas

17:12 WOLPHAARTSDIJK - Automobilisten die regelmatig vanuit de richting Wilhelminadorp naar Wolphaartsdijk of vice versa rijden, hebben het ongetwijfeld gezien: de voorrangssituatie bij de kruising Langeweg/Kaaidijk is gewijzigd. Een aantal weken geleden al. Maar nu kan tegen die verandering pas bezwaar worden gemaakt. Is dat niet gek? Waterschap Scheldestromen legt uit. ‘Dit gebeurt bij hoge uitzondering.’’