Raad Kapelle zegt ja tegen nieuw sportcomplex en doet grootste investering ooit

Rijschool Paardekooper in Goes houdt na 70 jaar op te bestaan

19 december GOES - Wie even snel en voor zo weinig mogelijk geld z'n rijbewijs wilde halen, was bij Autorijschool Paardekooper in Goes niet aan het juiste adres. ,,Het gebeurde wel eens dat we zo iemand vriendelijk adviseerden om ergens anders les te nemen'', zegt eigenaar Hans Paardekooper (71). Hij heeft altijd de verantwoordelijkheid gevoeld om zijn leerlingen met goede vaardigheden alleen de weg op te laten gaan.