Raad is nog niet overtuigd van noodzaak voor twee extra permanente lokalen bij Kloetingseschool

De Kloetingseschool verhuisde een kleine drie jaar geleden naar een nieuw onderkomen aan de Zomerweg, maar na een jaar was het gebouw al te klein. De school bleek plots een enorme aantrekkingskracht te hebben op ouders uit wijken die niet bij Kloetinge horen, zoals Mannee en de Noordhoek. Het gevolg is dat het schoolgebouw niet groot genoeg meer is. De twee hoogste klassen zitten daarom niet meer in het eigen gebouw, maar in lokalen van het Ostrea Lyceum aan de 's-Heer Elsdorpweg in Goes.