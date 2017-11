Raad handhaaft voorwaarden voor nieuwe winkels in Goese dorpen

De raad sprak over de detailhandelsvisie. Daarin is het versterken van de Goese binnenstad een speerpunt. Voor nieuwe initiatieven in de dorpen zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Zo moeten nieuwe winkels aantoonbaar de leefbaarheid van de dorpen vergroten, de concentratie van winkels bevorderen en ruimtelijk goed inpasbaar zijn. Sjaan Huissoon (D66) noemde al deze voorwaarden overbodig. ,,Winkels in dorpen zijn geen concurrent voor de binnenstad. Ze richten zich op de eigen inwoners.'' Samen met de PvdA diende D66 een voorstel in om de 'beperkende' voorwaarden voor winkels in dorpen te schrappen.