Qurens (7) nodigt politie uit op z’n verjaardag: ‘Hier heb ik altijd van gedroomd’

Kledingac­tie levert Goese horecaon­der­ne­mers 10.000 euro op

4 maart GOES - Met de kledingactie van ondernemersplatform Zo Goes voor de lokale horeca is liefst 20.000 euro opgehaald. De helft van dat bedrag wordt op korte termijn uitgekeerd aan de verschillende horecaondernemers in de stad.