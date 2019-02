Queen-tributeband Miracle en VOF de Kunst komen naar jubileumeditie van Peerock

Het winterse kleine zusje van Peerock, in eetcafé De Patrijs in Colijnsplaat, werd opgeluisterd door de Schouwse band Gruss. Die is op de laatste zaterdag van juli ook weer van de partij als Peerock zijn 25ste editie beleeft. Enkele namen werden zaterdag al met het publiek gedeeld. VOF de Kunst komt de middag opluisteren. De band had jaren geleden hits als ‘Suzanne’ en ‘Een kopje koffie’, maar is zich later ook gaan toeleggen op kindermuziek. Miracle staat 's avonds op het podium in Colijnsplaat.