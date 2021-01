PvdA-raadslid in Goes laaiend over fysieke vergadering: ‘Dit was een Grapperhausje!’’

Ondanks horecaslui­ting toch veel Zeeuwse oesters verkocht rond de feestdagen

13 januari YERSEKE - Ondanks de sluiting van de horeca in Nederland en België hebben de Zeeuwse oesterhandelaren goede zaken gedaan rond de feestdagen. ,,We hebben in het laatste kwartaal van 2020 zelfs beter gedraaid dan in die periode in 2019”, zegt commercieel manager Werner Postma van Roem van Yerseke.