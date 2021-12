PvdA-raadslid Cor Quinten: een ‘rooie’ met een gouden hart

COR QUINTEN 1942-2021COLIJNSPLAAT - Cor Quinten was een sociaal-democraat in hart en nieren. Ondanks het feit dat hij al langere tijd ziek was, bleef de PvdA’er tot het laatst actief als raadslid op Noord-Beveland. Eind vorige week overleed hij, toch nog onverwachts.

De in Den Haag geboren Quinten kreeg een rooms-katholiek opvoeding. Hij ging naar de nonnen, maar wrikte zich gaandeweg steeds verder los van het rooms-katholicisme. Op zijn 21e werd hij lid van de PvdA en daarna ontwikkelde hij zich door tot de persoon die zich privé en maatschappelijk in zou zetten voor de gewone man.

In Colijnsplaat, waar hij neerstreek na dik 20 jaar Schilderswijk, werd Quinten pas een echte ‘rooie'. Hij werd lid van de Vara en de NVV, was er vijftien jaar voorzitter van Colijnsplaatse Boys, zat in adviesraden en werd actief mantelzorger voor familieleden. Daarnaast kon ook Tafeltje Dekje nog op zijn hulp rekenen. Hij wordt door bekenden als aimabel, vriendelijk en goedhartig omschreven. Een man met een gouden hart.

Kant van de verliezer

Zijn sociale drijfveer omschreef hij zelf als het ‘opkomen voor mensen die het door welke oorzaak dan ook moeilijk hebben in een maatschappij waar het alleen maar lijkt te gaan om je eigen ik'. Want, zo vond Quinten, je kon dan wel denken dat je het gemaakt hebt, er hoeft maar een kink in de kabel te komen en dan sta je aan de kant van de verliezer. ‘En dan is het toch fijn dat er mensen zijn die voor jou op willen komen.’

Het plotselinge overlijden van Quinten laat zich vooral voelen in Colijnsplaat. Bij de voetbal, waar hij vijftien jaar voorzitter van is geweest, kwam hij nog altijd. Maar ook de Noord-Bevelandse politiek verliest er een markant persoon mee. In de raad was hij altijd strijdbaar en standvastig, vastberaden om op te komen voor de zwakkeren en minderbedeelden.

Ook binnen de PvdA komt het overlijden van Quinten hard aan. Hij was al eens raadslid van 2004 tot 2010 en in 2018 nam hij opnieuw de PvdA-zetel in. Volgens PvdA-voorzitter Thijs 't Hart was Quinten ook nog steeds van plan om zich voor de kieslijst van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar te stellen.

Zo ver heeft het niet mogen komen. Cor Quinten overleed, onverwachts, in de nacht van donderdag op vrijdag op 79-jarige leeftijd. Quinten was weduwnaar en laat twee kinderen en even zoveel zoveel kleinkinderen na.